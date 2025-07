Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció una disculpa pública a los familiares de Marisol Martiríz Guzmán, de El Salvador, quien falleció hace 10 años por negligencia médica, comprometiéndose a mejorar la atención médica y los servicios médicos.

En el acto realizado en un salón del ayuntamiento del municipio de Bochil, el esposo de la fallecida, Miceli Eduardo Gómez Hernández, comentó que no aceptaba la disculpa porque no acudió el Director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, no se ofreció en un espacio público y no se han asumido las medidas para la no repetición de los hechos.

La disculpa ofrecida por el IMSS derivó de una propuesta de conciliación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “por la inadecuada atención de servidores públicos del Instituto”, fechada el 14 de diciembre de 2018, compuesta de 11 puntos.

Al municipio acudió, entre otros, Ramón Narváez, el coordinador de atención a quejas y casos especiales nivel central. La disculpa pública fue presentada por Guadalupe Inocencio Hernández Vaquerizo, director del hospital rural de Bochil, localiza al norte de Chiapas.

El funcionario dijo que el acto de disculpa pública tuvo como finalidad el reconocimiento de responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de Martíriz Guzmán, así como de su familia.

Esto, explicó, en cumplimiento a lo ordenado por la CNDH, "como medida de satisfacción", en el marco de la reparación integral del daño y en este día tan significativo cuando se conmemoran 10 años del fallecimiento de la salvadoreña.

"El IMSS, con todo respeto, reconoce su responsabilidad y expresa su más sincera disculpa” a Miceli Eduardo Gómez Hernández, a sus hijos: Catherine Nereida, Cristian Eduardo y Yahir Elías Gómez Martíriz; a su madre, Nereida Beatriz Hernández Torres, así como a toda su familia por la atención médica que se le brindó en 2015 y que culminó en su lamentable fallecimiento", afirmó Narváez.

El IMSS reconoció que hace ya 10 años se vulneraron los derechos a la protección a la salud y a la vida de Marisol Martíriz y su hija, porque "el servicio médico que se les otorgó no fue adecuado a sus necesidades".

Acerca de Marisol Martiríz Guzmán

Fundar, un centro de análisis e investigación que acompañó a Miceli y su familia durante el proceso hasta que se obtuvo la disculpa pública, explicó que Marisol tenía 30 años cuando falleció el 20 de julio de 2015.

Llevaba 12 años residiendo en Bochil con su pareja y sus hijos. En aquel momento se trataba de una niña de 10 años, y dos niños de 8 y 2 años La mujer cursaba su cuarto embarazo y por negligencia médica fallecieron ella y su hija en el vientre.

En el encuentro, Miceli Eduardo comentó que pasaron 10 "largos" años para que llegaran "hasta aquí por nuestra lucha y guerra de día a día".

Este acto de disculpa, afirmó, es importante, pero no suficiente porque no se han cumplido las medidas, porque aún, después de 10 años, "seguimos en pie de guerra para que las futuras mamás no pasen por lo que pasó mi esposa”.

Agregó Miceli que no aceptaba la disculpa. "La escucho, pero no la acepto y mucho menos como cierre porque mi esposa no va a volver, mi hija no llegó a vivir y porque no basta con pedir perdón cuando no se han cambiado las causas que la mataron".

"El IMSS de Bochil sigue fallando, faltan médicos, siguen sin funcionar los protocolos, no hay equipos ni médicos ni medicamentos. Eso lo dice el pueblo”, aseguró.

Después de esto tiene que haber atención sin discriminación, ambulancia las 24 horas, mejor atención médica, atención digna y humanizada, poner en función el equipo de ultrasonido, insumos, personal especializado y sobre todo no más negligencias médicas, planteó.

