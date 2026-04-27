Celaya, Gto.- Un hombre causó destrozos a la fuente del patio central de la Presidencia Municipal de Celaya “para acabar con la corrupción”, mientras el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez se encontraba en el jardín principal, a unos 50 metros de distancia.

El individuo ingresó al edificio público y con un tubo separador “unifila” comenzó a golpear la fuente histórica; en menos de cinco minutos logró dañar más del 50 por ciento de la base circular de la fuente.

Un funcionario de la Oficialía Mayor alertó al secretario de Seguridad Ciudadana y al director de Policía, quienes también estaban afuera de la Presidencia Municipal, cerca del alcalde, lo que propició el arribo de un grupo de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal.

En ese momento el alcalde daba una entrevista a los periodistas.

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Los oficiales detuvieron a un hombre que vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca y cachucha color rojo, quien presuntamente tomó la barra separadora y con fuerza desprendió parte de la cantera de la fuente, ante la mirada de un grupo de jóvenes que estaban formados en espera de gestionar su servicio militar.

Los policías subieron a una patrulla al probable agresor y lo trasladaron a los Separos de la Polcía Municipal para ponerlo a disposición del Ministerio Público, mientras en torno de la fuente se colocó una cinta de seguridad para la preservación de la escena y pedazos de cantera, en espera de los peritos criminalistas para procesar el lugar.

Sujeto daña la fuente de la Presidencia Municipal de Celaya. “Para acabar con la corrupción”: Foto: Cortesía “Tabloide News”

Dios lo envió para acabar con la corrupción

El director de la Policía Municipal, Rafael Cajero Reyes, señaló que el detenido comentó que había hecho destrozos porque “quería acabar con la corrupción”. “Dice que a él lo mandó Dios para acabar con la corrupción”.

El mando policial comentó que al parecer tiene un problema mental: “No está cuerdo”.

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Cajero Reyes comentó que el personal de Seguridad que estaba en la alcaldía dijo que no actuó contra el individuo que destruía la fuente, porque pensó que estaba realizando un trabajo, lo que no es justificación, por lo que se iniciará un procedimiento en su contra.

El presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez atribuyó el hecho a un ataque de la oposición a su gobierno, del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, y que "eso va a ser muy común”. El municipio de Celaya para la oposición es su bastión, y siente que Celaya es muy importante. “Atrás de todo esto y de lo que viene, nosotros estamos preparados”, acotó.

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