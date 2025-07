Los Ángeles, EU.— Desde la dignidad y el dolor, pero también desde el amor y la esperanza, músicos hijos de migrantes estrenan No nos van a borrar, un himno de resistencia lanzado ante el aumento de redadas y detenciones de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), desde Los Ángeles, California.

“Yo no crucé por placer, ni dejé mi tierra por querer, vine a buscar un futuro mejor para mis hijos, no me llames ilegal, si tus campos yo cosecho, si tu techo yo construyo, a tu gente yo protejo, venimos a trabajar, no venimos a robar, sí pagamos derechos pero con dignidad, venimos con valor, con un sueño por lograr y aunque manden redadas no nos van a parar, no nos van a borrar, no nos van a parar (...)”, es la letra de la canción en versión banda que se estrenó en junio pasado en Los Ángeles.

Y es que —de acuerdo con datos obtenidos por la CBS News— el ICE tiene detenidas a cerca de 59 mil personas en instalaciones de todo el país, “probablemente un récord, a medida que la administración de Trump expande agresivamente los arrestos”, señala la publicación del 23 de junio.

Aunque Los Ángeles, al igual que San Francisco, San Diego, Sacramento, Oakland, San José, Fresno y Pasadena, en California, son ciudades santuarios para los migrantes, es decir, pro migrantes, en las últimas semanas las redadas han ido en aumento en todo el estado, incluso en el país, las cuales han afectado de manera directa a las familias no sólo con estatus irregular.

A raíz de lo que están viviendo muchas familias, la banda filarmónica Maqueos Music creó No nos van a borrar.

“Sí nos duele mucho que deporten a los paisanos, con ello dejan a los niños y a las familias sin el sustento de sus padres. Esta colaboración que han hecho los jóvenes y niños es un granito de arena que aportamos desde la academia Maqueos Music. Estamos apoyando y protestando para que paren las redadas, porque venimos a trabajar”, sostiene el director y formador de músicos, Estanislao Maqueos.

Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, en enero pasado, no ha sido fácil para los migrantes.

“Toda esta situación nos ha conmovido, a raíz de eso es que se creó esta canción. Pues las personas que venimos de Oaxaca somos bien trabajadoras, muchos tienen doble turno para sostener a sus familias. Además, a sus hijos les inculcan la cultura y el deporte, los paisanos llegan con una idea de salir adelante en este país, no de ser delincuentes”, dice.

La publicación del 23 de junio de CBS News señala las cifras internas del ICE, que en promedio realizó mil 200 arrestos diarios en junio, superando los 2 mil en dos días. “Esto casi duplica el promedio de 660 arrestos diarios durante los primeros 100 días del segundo gobierno del presidente Trump, pero aún está muy por debajo de los 3000 arrestos”, de acuerdo con Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien otorgó al ICE una cuota a alcanzar de 3 mil arrestos diarios.

La academia Maqueos Music imparte clases a diario para mexicanos desde los cinco años hasta edad adulta. Foto: Especial

Conectar con la identidad de los migrantes

La producción de No nos van a borrar está a cargo de los músicos de la academia Maqueos Music, fundada por el maestro zapoteco Estanislao Maqueos, quien es originario de San Andrés Solaga, en la Sierra Juárez de Oaxaca.

El tema habla de salir de su comunidad no por gusto sino por necesidad, y de sostener con la mano de obra la producción estadounidense.

“Los niños que nacen aquí tienen otra cultura, pero nosotros tratamos de inculcarles la nuestra, la de la sierra, la diferencia entre sones y jarabes. Es un orgullo muy grande para los maestros y para los padres que ellos se sientan identificados con sus hijos y con su familia. Todo eso hemos logrado en este país, ya no es fácil que los niños dejen nuestra música. Los agradecimientos de los padres me hace sentir muy contento y orgulloso del trabajo que se está haciendo”, indica visiblemente emocionado Estanislao Maqueos.

El director de música recuerda que emigró hace 25 años a California, y desde entonces se dedica a enseñar a tocar distintos instrumentos a los hijos de migrantes oaxaqueños, así como de otros mexicanos que radican en Los Ángeles.

Antes de fundar la academia de música, Estanislao trabajó lavando carros y en otros oficios. “Cuando las personas llegan a Estados Unidos se acomodan en cualquier trabajo, hay quienes ya tienen algún oficio, cuando llegan se apoyan en eso”, dice.

Menciona que a lo largo de los años han observado que los infantes y jóvenes, hijos de migrantes, han aprendido sobre su identidad, “ya cuestionan sobre sus raíces, y otros ya saben de dónde vienen sus padres, las costumbres de sus abuelos, de su comunidad. Hace 25 años estaban aislados de los festejos, la música y su cultura. Sólo los padres disfrutaban y conocían sus celebraciones, ahora los niños ya se están integrando”.

Ahora, agregó, los estudiantes, hijos de migrantes de distintas regiones de Oaxaca y otros estados de México, tienen una participación activa en las fiestas o cuando visitan las comunidades de sus padres disfrutan de la música, danzan. Muchos ya usan con orgullo su indumentaria tradicional y hasta están aprendiendo a hablar la lengua materna de sus padres y madres.

En la academia se imparten clases a diario para niños desde los cinco años hasta adultos; recientemente, la academia ha incorporado la danza. Cada año egresan nuevas generaciones. “A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que, aparte de sacar a los niños, de no ver la tele o de no andar en la calle, les enseñamos que la música forma parte de nuestra cultura”.

A partir de enero y febrero, la banda filarmónica Maqueos Music comenzó a cancelar eventos y presentaciones por la incertidumbre de las nuevas políticas antimigratorias de Donald Trump. Sin embargo, en marzo comenzaron a retomar nuevamente sus actividades, pero a finales de mayo se intensificaron las redadas del ICE, sobre todo en Los Ángeles.

La escuela fue fundada por el zapoteco Estanislao Maqueos. Foto: Especial

En el contexto actual, la población de detenidos es de 59 mil, cifra que supera los datos de 2019, cuando la primera administración de Trump mantuvo a 55 mil inmigrantes detenidos por el ICE, según datos recopilados por investigadores de la Universidad de Syracuse.

“Lo negocios nuevos están cerrando, ya no miramos a gente en la calle, todos andan asustados. Y por eso nos llegó la idea de hacer esta música”, agrega el director.