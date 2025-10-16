Culiacán, Sin.- El incidente en el que se vio envuelto el alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, al ser interceptado en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, por un grupo armado que efectuó disparos al aire, esta relacionado con un intento de despojo de la camioneta en la que viajaban.

Sergio Torres Félix, líder estatal de Movimiento Ciudadano dijo que ya tuvo contacto con el presidente municipal surgido de su partido, el cual, le confirmó que la unidad en la que viajaba la tarde del miércoles pasado, de regreso a su municipio, no presenta impactos de bala, con lo que se descarta otro tipo de móvil.

Dio a conocer que el primer edil, continuó hoy con sus actividades oficiales, por lo que se mantiene tranquilo, sin modificar su agenda o solicitar un mayor número de elementos de seguridad.

Lee también Ratifican triunfo del PVEM en Chicontepec, Veracruz; habían anulado indebidamente casillas

Torres Félix indicó que este hecho, se inscribe en la situación de violencia e inseguridad en la que aún nos vemos inmersos, por lo que el caso de Millán Vázquez, se trató de un intento violento de la camioneta en la que viajaba, luego de haber tenido una reunión con funcionarios estatales en la capital del estado.

Recordó que varios de sus compañeros de curul han sido victimas de robos violentos de sus vehículos, en su caso, su chofer, fue despojado de su camioneta, cuando este había acudido a una papelería para sacar copias de un documento.

La tarde del miércoles pasado, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que se recibió un reporte en el sentido que el presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez fue interceptado en la Maxipista Culiacán.-Mazatlán, por personas armadas que intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire.

Lee también Diputados veracruzanos acuerdan donar un mes de salario para damnificados

Un grupo interinstitucional de fuerzas federales y estatales se desplegó para la búsqueda de los agresores y para asegurar que el alcalde de Elota llegara sano y sano a su destino, el cual es resguardado por su propio personal.

Se conoce que Millán Vázquez, quien viajaba en compañía de funcionarios de su administración en una camioneta blindada, con los logotipos del ayuntamiento, retornaba a su municipio, luego de sostener una reunión con el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, a la altura del poblado de Jacola fue interceptado.

Su chofer logró eludir a los hombres armados que lo interceptaron a bordo de un vehículo, los cuales presuntamente dispararon sus armas al aire para intimidarlo, por lo que notificó del hecho a las autoridades de seguridad pública que le brindaron protección.

Poco antes de este incidente, el alcalde de Elota, subió a redes sociales, una fotografía en compañía del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez y subió un video, en donde describió que fue muy productiva su visita a la capital del estado, donde sostuvo reuniones con funcionarios estatales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr