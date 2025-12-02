Un presunto artefacto explosivo provocó una intensa movilización policial, la evacuación de empleados de una institución financiera y el cierre de una calle en la ciudad de Puebla.

Fue durante la mañana de hoy cuando ciudadanos alertaron a los números de emergencia de un presunto artefacto explosivo con una cuenta regresiva abandonado en la esquina de la 25 Poniente y 3 Sur de la capital poblana.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron a la zona, la cual fue acordonada y se ordenó la evacuación de empleados de una sucursal del Banco BBVA.

Un grupo especializado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal logró recuperar el presunto aparato explosivo y lo traslado a una zona segura.

La movilización policial causó gran expectación entre los transeúntes y provocó el cierre vial durante varias horas.

