Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Un presunto artefacto explosivo provocó una intensa movilización policial, la evacuación de empleados de una institución financiera y el cierre de una calle en la .

Fue durante la mañana de hoy cuando ciudadanos alertaron a los números de emergencia de un presunto artefacto explosivo con una cuenta regresiva abandonado en la esquina de la 25 Poniente y 3 Sur de la capital poblana.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron a la zona, la cual fue acordonada y se ordenó la evacuación de empleados de una sucursal del Banco BBVA.

Lee también

Un grupo especializado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal logró recuperar el presunto aparato explosivo y lo traslado a una zona segura.

La movilización policial causó gran expectación entre los transeúntes y provocó el cierre vial durante varias horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]