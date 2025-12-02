Más Información

Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en una comunidad del municipio de Hueyapan de Ocampo, ubicado en el sur de Veracruz.

El ataque armado ocurrió la noche de ayer en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias de dicho municipio, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y mataron a las dos mujeres (madre e hija).

Elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona ante los llamados de alerta de vecinos y encontraron a las dos víctimas; en tanto, autoridades ministeriales iniciaron una investigación del caso.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escalada de violencia política y delincuencial.

En medio de un proceso electoral municipal, sumaron al menos 14 actores políticos asesinados, el más reciente fue el crimen del exdiputado local y federal, así como exdirigente estatal del PRD y exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua.

Además se reportó una alta incidencia de hechos de alto impacto, como un violento motín en el penal de Tuxpan y la aparición de cuerpos en distintas regiones del estado.

Un hecho que marcó a la sociedad fue la privación de la libertad y posterior asesinato de la maestra y taxista, Irma Hernández, quien, por negarse a pagar extorsión, fue videograbada hincada, rodeada de hombres armados y asesinada.

Durante el primer semestre del año, Veracruz ha sufrido 53 casos de violencia extrema con 65 víctimas, según un recuento de la organización civil Causa en Común.

