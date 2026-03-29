Guaymas, Sonora.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron ocho nuevas osamentas en un predio del ejido Felipe Ángeles, en el municipio de Guaymas, con lo que suman 16 restos humanos encontrados en el mismo sitio en menos de una semana.

El hallazgo más reciente fue realizado el sábado 29 de marzo por integrantes del grupo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, en coordinación con el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., quienes ya habían intervenido el lugar el pasado 25 de marzo, cuando ubicaron las primeras ocho osamentas.

Durante la jornada se identificaron tres fosas clandestinas adicionales, así como una osamenta expuesta en superficie.

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En la fosa 1 se localizó un cuerpo acompañado de diversas prendas de vestir y calzado.

La fosa 2 contenía tres osamentas sin vestimenta visible, pero con accesorios como una argolla de matrimonio de oro, un anillo de plata, una pulsera con la mano de Fátima y otra de cuentas.

En la fosa 3 fueron halladas otras tres osamentas con distintas prendas. En las inmediaciones también se encontró una osamenta expuesta que vestía una playera blanca con franjas azul rey y portaba una gorra azul marino con la leyenda “CAT”.

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Además, en el sitio se recuperaron otros indicios como gorras, un sombrero, un pin metálico y un tenis negro.

Las labores contaron con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como de corporaciones de seguridad, entre ellas la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), además de personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Hallan 16 osamentas en Guaymas en menos de una semana; ubican nuevas fosas clandestinas. Foto: Especial

Procesamiento forense

Un día antes, el 27 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre el inicio del procesamiento pericial del sitio, ubicado aproximadamente a un kilómetro al oriente del ejido Felipe Ángeles.

De acuerdo con la dependencia, personal especializado realizó trabajos de excavación, fijación, levantamiento y documentación conforme a los protocolos en materia de investigación de delitos relacionados con la desaparición de personas.

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La Fiscalía detalló que los restos localizados serán sometidos a estudios en el laboratorio de antropología forense, donde se llevarán a cabo procesos de análisis, clasificación y reasociación ósea, así como la obtención de perfiles genéticos.

Estos perfiles serán confrontados con bases de datos oficiales para lograr la identificación de las víctimas.

La institución reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones científicas y ministeriales hasta el esclarecimiento de los hechos, garantizando el respeto a los derechos humanos y la atención a familiares de personas desaparecidas.

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Por su parte, los colectivos de búsqueda agradecieron el respaldo institucional y la colaboración entre agrupaciones, y reiteraron que continuarán con las labores en la región “con el corazón en la mano y la fe de encontrar a todos nuestros tesoros”.

Las autoridades exhortaron a familiares de personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales en Guaymas para recibir información relacionada con estos hallazgos.

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