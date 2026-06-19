Pachuca.- Al menos una decena de municipios del estado de Hidalgo reportaron durante la noche de ayer un fuerte olor a combustible, el cual incluso generó algunas molestias de salud entre la población. Por ello, habitantes exigieron a las autoridades conocer el origen de este fenómeno, que aseguran se ha presentado de manera recurrente.

Vecinos de municipios como Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Francisco I. Madero, El Arenal y Actopan, entre otros, informaron sobre un intenso olor, sin que se pudiera identificar con precisión el tipo de combustible. Sin embargo, señalaron que no es la primera ocasión en que ocurre esta situación.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni Petróleos Mexicanos (Pemex) ha emitido un informe sobre lo que sucede en esta región del sur de la entidad. Asimismo, se dio a conocer que los sistemas municipales de Protección Civil realizaron inspecciones en canales y alcantarillas para tratar de localizar el origen del olor; sin embargo, éste no pudo ser identificado.

También se informó a la población que no existía riesgo, por lo que se pidió mantener la calma.

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Por la noche, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos indicó que, derivado de los reportes sobre olor a hidrocarburos perceptible en varios municipios del Valle del Mezquital, las unidades municipales de Protección Civil realizaron recorridos de verificación en la región.

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De igual manera, se informó que personal de Pemex participó en las labores de inspección; sin embargo, no se encontraron indicios de fugas o derrames de hidrocarburos.

Vecinos de la zona señalaron que, desde que se realizaron algunos trabajos en la refinería Miguel Hidalgo, relacionados con la nueva coquizadora, el olor se ha vuelto recurrente y, en ocasiones, consideran que la situación resulta “insoportable”.

En tanto, las autoridades únicamente han recomendado a la población cerrar puertas y ventanas, así como evitar actividades al aire libre mientras persistan los olores.

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