Madrid, España.- Como un referente económico, cultural y turístico promociona a Guadalajara, su presidenta municipal Verónica Delgadillo García, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 para atraer inversiones e incrementar el número de visitantes y paseantes a la capital del estado de Jalisco.

"Guadalajara ya conquistó al mundo, yo puedo decir que todas y todos los que conocen nuestra ciudad se enamoran de ella y lo que queremos es que más personas vayan a Guadalajara”, afirmó y refirió que en el 2025 la derrama económica ascendió a mil 400 millones de euros y se recibieron a 16.5 millones de turistas.

Dijo que la presencia de Guadalajara en este evento internacional es para promover y consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo turístico y económico de Guadalajara; para ello, presentó a líderes económicos, empresarios y operadores turísticos, la oferta integral que tiene la capital de Jalisco, como su infraestructura, su riqueza cultural y tradiciones que la han llevado a ser sede de grandes eventos.

La alcaldesa mexicana se reunió con el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio Laguna, donde posicionó a Guadalajara como una ciudad para invertir. “Queremos fortalecer los lazos de colaboración, pero sobre todo las relaciones comerciales que existen entre nuestra Ciudad y Madrid”, aseveró.

Lee también México arranca Fitur con su pabellón más grande; impulsa turismo rumbo al Mundial 2026

Delgadillo García mencionó que los efectos del turismo en la ciudad de Guadalajara son positivos, pues de cada peso que un visitante invierte en hospedaje se genera una derrama económica de 9 pesos, gracias a la activación de cadenas de valor completas como son hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios.

Y recordó que en el 2025 el sector turístico generó una derrama económica en la ciudad de mil 400 millones de euros, con una afluencia turística de 16.5 millones de visitantes; razón por la cual es prioritario para su administración fortalecer a la industria sin chimeneas.

"La participación de Guadalajara en la FITUR responde a una visión estratégica clara: atraer más turismo, incrementar su estadía promedio y, con ello, robustecer la derrama económica en la Ciudad. En nuestra visión de ciudad nos trazamos el objetivo de pasar de 1.6 noches de estancia promedio que tiene un turista en Guadalajara, a 2.6 noches”, especificó.

Guadalajara es la puerta de entrada turística a la región y cuenta con 7 de los 10 sectores turísticos más importantes:

1. Cultural, al ser sede de la Feria Internacional del Libro y el Festival Late GDL

2. Recreativo, con el Festival Internacional de Cine o las ya tradicionales Galas del Mariachi

3. Gastronómico, con platos típicos como la birria, la torta ahogada, la carne en su jugo o el tejuino

4. Negocios, cuenta con el recinto de eventos más grande de México, Expo Guadalajara, que al año recibe 2.1 millones de visitantes

5. Salud, la Ciudad es sede de congresos médicos nacionales e internacionales, además de contar con infraestructura de salud de primer nivel

6. Religioso, al formar parte esencial de la romería de la Virgen de Zapopan

7. Deportivo, al ser sede del Maratón Internacional Guadalajara, reconocido con la etiqueta “Label” de la World Athletics.

“Guadalajara es un epicentro cultural, no sólo de Jalisco sino también de Latinoamérica, es un lugar de encuentro, porque Guadalajara es una ciudad cosmopolita y global y eso permite que toda la identidad que tiene pueda ser proyectada y también pueda recibir a grandes invitados que llevan y aportan su cultura”, precisó.

Además, expuso que para este año, Guadalajara será sede de otro gran evento de talla internacional y que lo posicionará ante el mundo, ser sede del Mundial de Fútbol 2026. Su Centro Histórico será el escenario donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival y el Gobierno de Guadalajara trabaja en equipo con el Gobierno del Estado para que sea el mejor de las 16 sedes mundialistas.

“Hay 16 sedes mundialistas (…) España va a jugar el 26 de junio en Guadalajara, pero además, durante los 39 días del Mundial, vamos a tener fiesta y va a ser justo en el Centro, en el Corazón de la Ciudad. “Los invitamos a Guadalajara a celebrar el Mundial, pero también para celebrar la mexicanidad y los vamos a recibir con los brazos abiertos”, subrayó.