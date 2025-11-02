Más Información

Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Una mujer de 68 años, identificada como Rosa María Cárdenas Gabriel, murió a causa de las quemaduras en su cuerpo por un incendio en el interior de su vivienda en , y el cual fue provocado por un grupo armado, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

La organización detalló que el pasado 24 de octubre de 2025, aproximadamente de cuatro personas armadas que viajaban en motocicletas, le prendieron fuego a la vivienda Rosa María, quien es dueña del Comedor ROSY, que se encuentra a un lado de su vivienda y que está ubicado en el crucero de la carretera Puerto Escondido-Pochutla.

“Al sufrir quemaduras graves la señora Rosa María Cárdenas Gabriel, perdió la vida en el Hospital Regional del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca, el 30 de octubre del 2025 y fue sepultada en el panteón del Zapote el día 1 de noviembre del presente año”.

Cedhapi aseguró que cuando el grupo armado prendió fuego a la vivienda, varias personas acudieron a su casa para auxiliarla, pero personas armadas impidieron que le brindaran auxilio.

Y explicó que a la señora Rosa María Cárdenas Gabriel se le pretendía despojar del terreno donde se encuentra su vivienda y comedor. “Ella tenía cuarenta años de ser dueña y poseedora del lugar”, señaló la organización.

También afirmó que en la región de la Costa de Oaxaca han existido diversos asesinatos por personas a bordo de motocicletas y que han quedado impunes.

“Por lo cual el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Ondígenas solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca que se investigue este hecho. Y a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emita medidas cautelares a la familia de la señora Rosa María Cárdenas Gabriel”.

