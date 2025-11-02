Una mujer de 68 años, identificada como Rosa María Cárdenas Gabriel, murió a causa de las quemaduras en su cuerpo por un incendio en el interior de su vivienda en San Pedro Pochutla, y el cual fue provocado por un grupo armado, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

La organización detalló que el pasado 24 de octubre de 2025, aproximadamente de cuatro personas armadas que viajaban en motocicletas, le prendieron fuego a la vivienda Rosa María, quien es dueña del Comedor ROSY, que se encuentra a un lado de su vivienda y que está ubicado en el crucero de la carretera Puerto Escondido-Pochutla.

“Al sufrir quemaduras graves la señora Rosa María Cárdenas Gabriel, perdió la vida en el Hospital Regional del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca, el 30 de octubre del 2025 y fue sepultada en el panteón del Zapote el día 1 de noviembre del presente año”.

Cedhapi aseguró que cuando el grupo armado prendió fuego a la vivienda, varias personas acudieron a su casa para auxiliarla, pero personas armadas impidieron que le brindaran auxilio.

Y explicó que a la señora Rosa María Cárdenas Gabriel se le pretendía despojar del terreno donde se encuentra su vivienda y comedor. “Ella tenía cuarenta años de ser dueña y poseedora del lugar”, señaló la organización.

También afirmó que en la región de la Costa de Oaxaca han existido diversos asesinatos por personas a bordo de motocicletas y que han quedado impunes.

“Por lo cual el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Ondígenas solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca que se investigue este hecho. Y a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emita medidas cautelares a la familia de la señora Rosa María Cárdenas Gabriel”.

