Más Información
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad
Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm
Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan
Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG
Una mujer de 68 años, identificada como Rosa María Cárdenas Gabriel, murió a causa de las quemaduras en su cuerpo por un incendio en el interior de su vivienda en San Pedro Pochutla, y el cual fue provocado por un grupo armado, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
La organización detalló que el pasado 24 de octubre de 2025, aproximadamente de cuatro personas armadas que viajaban en motocicletas, le prendieron fuego a la vivienda Rosa María, quien es dueña del Comedor ROSY, que se encuentra a un lado de su vivienda y que está ubicado en el crucero de la carretera Puerto Escondido-Pochutla.
“Al sufrir quemaduras graves la señora Rosa María Cárdenas Gabriel, perdió la vida en el Hospital Regional del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca, el 30 de octubre del 2025 y fue sepultada en el panteón del Zapote el día 1 de noviembre del presente año”.
Cedhapi aseguró que cuando el grupo armado prendió fuego a la vivienda, varias personas acudieron a su casa para auxiliarla, pero personas armadas impidieron que le brindaran auxilio.
Lee también En pleno Día de Muertos, ejecutan a hombre en inmediaciones del panteón de Santiago, Tlautla, Hidalgo
Y explicó que a la señora Rosa María Cárdenas Gabriel se le pretendía despojar del terreno donde se encuentra su vivienda y comedor. “Ella tenía cuarenta años de ser dueña y poseedora del lugar”, señaló la organización.
También afirmó que en la región de la Costa de Oaxaca han existido diversos asesinatos por personas a bordo de motocicletas y que han quedado impunes.
“Por lo cual el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Ondígenas solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca que se investigue este hecho. Y a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emita medidas cautelares a la familia de la señora Rosa María Cárdenas Gabriel”.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]