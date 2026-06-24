San Cristóbal de las Casas.- Un hijo del exalcalde interino de Huixtla en el 2024, en la costa de Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gilberto Hernández Gramajo, identificado como José Eduardo Hernández López, fue asesinado por un grupo armado.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el ataque armado ocurrió cuando José Eduardo viajaba en una camioneta Toyota tipo Hilux de color gris sobre la carretera costera número 200, en el tramo Tapachula-Huixtla.

El ataque armado ocurrió en el kilómetro 263 de la carretera federal, lugar hasta donde llegó la Policía y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito, para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) y el vehículo a un corralón.

En el lugar del ataque armado fueron encontrados casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

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De los atacantes no se conoce su paradero, ni el rumbo que tomaron después de los hechos.

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El municipio de Huixtla está inmerso en una ola de violencia por la presencia de grupos criminales.

En noviembre pasado fue levantado un hijo del alcalde Régulo Palomeque, pero fue liberado horas después.

El 6 de febrero fue asesinado el influencer identificado como Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido como El Chabelo, pero también fue levantado el 12 de febrero, el periodista Epifanio López Roblero.

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