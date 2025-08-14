Culiacán, Sin.- Un grupo armado que realizó disparos al aire, interceptó una ambulancia y privó de su libertad a un paciente de nombre, Antonio “N”, de 70 años de edad que era trasladado a la clínica del ISSSTE, del fraccionamiento Playa Azul, en la ciudad de Mazatlán.

Según los datos aportados, el paciente que se encontraba bajo tratamiento médico en el Hospital General del puerto, se determinó que fuera trasladado en una ambulancia para que continuara con su tratamiento en la clínica del ISSST; en el trayecto, civiles armados, interceptaron la unidad, realizando disparos al aire y se llevaron al señor Antonio.

Poco después, se conoció que sus propios captores lo llevaron de regreso hasta la clínica al parecer por que se trató de una confusión, sin que los responsables de este hecho lograran ser detenidos por las autoridades que fueron notificadas del hecho.

La información que se conoce, es que el paciente se encuentra sano y salvo y fue internado en el nuevo hospital para recibir la atención médica que requiere, en tanto que la policía y el Ejército realizan inspecciones cercadas a donde se produjo la privación de la libertad, en busca de los presuntos responsables.

