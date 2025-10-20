Más Información

Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) asistió a la toma del cargo y protesta de bandera del general brigadier de Estado Mayor, Newton Manuel Chávez Baños, como comandante interino de la 48 Zona Militar.

La ceremonia celebrada en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 4ª Región Militar, dio cumplimiento a la orden de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y tomó la protesta al general Chávez Baños.

¿Quién es el general brigadier de Estado Mayor, Newton Manuel Chávez Baños?

El comandante interino de la 48 Zona Militar es originario de Tabasco y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos en unidades, dependencias e instituciones educativas del Ejército Mexicano.

Es licenciado en Administración Militar, graduado como Diplomado de Estado Mayor, h por la Escuela Superior de Guerra, y cuenta con el grado de maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Además, cursó la maestría en Administración por la Universidad Mexicana y ha realizado diversos estudios y seminarios, tanto en México como en el extranjero.

Se hizo acreedor a la Condecoración de Perseverancia Especial, contando actualmente con 29 años de servicios ininterrumpidos.

Cuenta con la Condecoración al Mérito Docente, además de ser miembro de la Legión de Honor Mexicana, y ha sido promovido sucesivamente en los grados jerárquicos del Ejército Mexicano hasta alcanzar el que a la fecha ostenta desde el 20 de noviembre de 2020.

