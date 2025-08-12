El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez anunció que en los próximos días se reunirá con su homóloga de Veracruz, Rocío Nahle García con el propósito de hacer alianzas y trabajar de manera coordinada, tal como ya se realiza con el gobierno de Chiapas, para reforzar la seguridad en la región.

“Vamos a fortalecernos más en la región, todos juntos, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y sin duda alguna después también lo haremos con Campeche”, afirmó el Ejecutivo estatal durante su conferencia de prensa matutina , donde además detalló que en la reunión que sostuvo este lunes con el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se precisó que en ambas entidades hay resultados contundentes en detenciones y aseguramientos, además de contar con la confianza del pueblo.

“Estamos unidos, sociedad y gobierno. Y que entre todas y todos, con el trabajo de las autoridades estatales y federales, está regresando la paz a Tabasco y a Chiapas”, mencionó.

Indicó que, derivado de este convenio de trabajo, hay operativos conjuntos y trabajo de inteligencia compartido, con el fin de que ningún delincuente pueda cometer un delito en un estado y refugiarse en la entidad vecina. “Reafirmamos nuestro compromiso por la seguridad y la tranquilidad de nuestra región”, enfatizó al recordar como antecedente un primer acuerdo por la paz firmado con aquella entidad en abril pasado.

Traslado de reos

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que el proceso de traslado de reos al penal de mediana seguridad, ubicado en el municipio de Huimanguillo ha iniciado tras la publicación de la normatividad respectiva en el Periódico Oficial del Estado.

Dijo que ayer se trasladaron a los primeros 22 reos del penal estatal de Tenosique a este inmueble y serán 720 presos en total los trasladados.

