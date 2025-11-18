Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) anunció que el segundo Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alta Nivel en el Sector Automotriz (CERHAN) se instalará en la comunidad de Cuautlancingo e informó que ya se cuentan con empresas que se instalarán en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en la "Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad".

"Queremos inversiones que generen desarrollo, promuevan distribución de la riqueza, fortalezcan el desarrollo tecnológico y propicien vinculación con las universidades", expresó el mandatario estatal y afirmó que Puebla será un referente tecnológico en el sur sureste del país.

Por ello se cuenta con el proyecto de un segundo Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (CERHAN), el cual estará ubicado en el municipio de Cuautlancingo. "Vamos a demostrar que en un año se puede hacer lo que otros hicieron en 10, y vamos por el CERHAN tres", aseguró.

Leer también Encarcelan a síndica municipal de Santa María Apazco, Oaxaca; había denunciado desvío de recursos

A su vez, el coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo de México, Juan Carlos Natale, consideró que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Puebla será el primero en consolidarse a nivel nacional, y reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, por generar condiciones que fortalecen la confianza de inversionistas locales y nacionales, al promover así la generación de empleo y el desarrollo económico en la entidad.

Y en su mensaje, el gobernador Armenta Mier especificó que acompañan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que la tecnología significa desarrollo y así lo implementan las principales potencias del mundo.

Detalló que también se contará con el Pabellón Regional de la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, donde participarán los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Soltepec, Mazapiltepec, Amozoc, Acajete, Tepatlaxco, Libres, Oriental, San Salvador El Seco y Acatzingo, con el objetivo de incluir a las y los empresarios de la región para que participen en el desarrollo y los jóvenes tengan también oportunidades.

Leer también Muchas personas que son reportadas desaparecidas en realidad, "andaban de parranda”: José Ramiro López Obrador

En su momento, Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del gobierno estatal, manifestó que se fortalece el trabajo con diferentes industrias como la agroalimentaria, fílmica, manufacturera, automotriz, metálica, alimentaria.

Asimismo ya se cuentan con cartas de intención para que empresas formen parte de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad y se trabaja para lograr 20 mil millones de pesos, generar de 10 a 20 mil empleos directos y de 30 a 40 mil indirectos, a fin de tener desarrollo regional.

Al respecto, José Antonio Silva Hernández, director general de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, refirió que a través de un modelo de prospección vinculan el mundo industrial y académico, donde brindan prioridad a las empresas locales, las cuales están sujetas a revisión para que tengan un consumo moderado de agua, energía, bajos en emisiones y con el compromiso que la contratación del capital humano sea de la región.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado desarrolla el Polo de Desarrollo para el Bienestar como un modelo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que implica tecnología en el sector primario, secundario y terciario para generar distribución de la riqueza comunitaria, se expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv