El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó los trabajos de construcción de la Carretera Interserrana en el municipio de Tetela de Ocampo. El proyecto busca mejorar la conectividad entre diversos municipios de la Sierra Norte.

El secretario de Infraestructura Estatal, José Manuel Contreras, informó que la obra se compone de dos tramos que suman 50 kilómetros. En la zona visitada se han rehabilitado 15.3 kilómetros correspondientes a la primera etapa

Armenta Mier indicó que la Interserrana tiene como objetivo comunicar municipios como Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tenampulco con Ahuacatlán, Zacatlán y Huauchinango.

Carretera Interserrana. Foto: Especial

El gobernador aseguró que, una vez concluida, la conexión permitirá reducir tiempos de traslado de tres horas a aproximadamente una hora.

Durante el recorrido también estuvo presente el presidente municipal de Tetela de Ocampo, Oscar Méndez y señaló que la obra representa una mejora en la movilidad para habitantes de la Sierra Nororiental.

La administración estatal incluye la Carretera Interserrana entre sus proyectos prioritarios de infraestructura. De acuerdo con el gobierno, la obra contribuirá a fortalecer las actividades económicas locales.

