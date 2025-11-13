El fabricante chino de camiones pesados, Shacman México dio a conocer una asociación con Sesé, una empresa líder en logística y ensamblaje, para establecer una planta en Puebla.

Esta fábrica comenzará produciendo mil unidades de camiones Shacman, con planes de aumentar la producción a 4 mil para el tercer año de operación.

La planta de Puebla operará bajo el modelo SKDs (Semi-Knocked Down) donde se envían partes de los vehículos parcialmente ensamblados desde China requiriendo solo un ensamblaje menor en el destino final.

Este movimiento no sólo refuerza el compromiso de la compañía con la región, sino que también mejora las capacidades de fabricación local y crea oportunidades laborales en la comunidad.

"Estamos emocionados de asociarnos con Sesé para traer esta nueva planta de ensamblaje a Puebla.

“Esta instalación jugará un papel crucial en nuestra estrategia de crecimiento, permitiéndonos satisfacer la creciente demanda de camiones Shacman mientras contribuimos con la economía local”, dijo Carlos Pardo, presidente y director general de Shacman México comercializado por Sparta Motors.

Sparta Motors aprovechará la amplia experiencia en logística y ensamblaje de Sesé, para asegurar que el proceso de producción sea eficiente y con los más altos estándares de calidad.

Se espera que la planta inicie operaciones en el segundo trimestre de 2026.

“Como parte de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, la planta de Puebla incorporará tecnologías y prácticas de fabricación avanzadas, alineándose con nuestro objetivo de ofrecer vehículos de alta calidad y confiables a nuestros clientes”, agregó Pardo.

De enero a octubre, Shacman ha comercializado 390 camiones pesados en el país, un 13.4% más respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del Inegi.

El anuncio de la planta se hizo en el marco de la Expo Transporte Anpact 2025 donde la compañía presentó los modelos L5000 y H3000 diseñados para el mercad o mexicano.

Estos vehículos combinan potencia, eficiencia y tecnología avanzada, convirtiéndose en opciones confiables para las operaciones de transporte de carga.

El L5000 cuenta con un motor Cummins D6. con 290 caballos de fuerza, brindando un rendimiento extraordinario. Su amplio radio de giro lo convierte en el mejor de su clase, mientras que su visibilidad superior asegura un manejo seguro y confiable.

Por otro lado, el H3000 está impulsado por un motor Cummins L9 de 340 caballos de fuerza y 8.9L, ofreciendo una capacidad de carga superior. Su longitud de chasis es personalizable, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

