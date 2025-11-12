Los integrantes de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) reeligieron a Máximo Vedoya como presidente del organismo.

En un comunicado el organismo afirmó que su llegada ocurre en un momento en el que aumentan las barreras comerciales y el peso de China en las cadenas de valor.

“Debido a la preocupación por el avance de China en todas las cadenas de valor y dentro de un contexto arancelario complejo a nivel mundial por los aranceles, el CEO de Ternium fue elegido nuevamente para dirigir la asociación”, dijo el organismo.

Ante la imposición de aranceles de 25% al acero por parte de Estados Unidos, Vedoya dijo que es importante competir en igualdad de circunstancias.

“Hoy los gobiernos están reconociendo el papel de la industria y América Latina se está dando cuenta de que tenemos que competir, pero siempre de forma leal: no con depredación ni con competencia desleal, como lo está haciendo China”, afirmó Vedoya tras el Summit Alacero 2025 en Cartagena.

Los países miembros de Alacero, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, entre otros, concentran alrededor del 95% de la producción de acero de la región. En conjunto, aportan cerca de entre 4% y 5% del acero mundial, dentro de un mercado global que ronda los mil mil 900 millones de toneladas por año.

En números absolutos, América Latina produce entre 60 y 65 millones de toneladas de acero crudo al año, de acuerdo con la World Steel Association. Esta base industrial es clave para sectores como autos, construcción y electrodomésticos.

Por ello, Vedoya aseguró: “Desde ALACERO vamos a seguir trabajando, mostrando la problemática y buscando soluciones para que la industria agregue valor y se fortalezca en Latinoamérica”.

