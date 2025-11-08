Más Información

El Gobierno de consiguió los permisos federales necesarios para iniciar la construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana, informó la administración estatal a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.

Los permisos fueron otorgados por la (Semarnat), lo que permitirá comenzar las obras del último tramo del proyecto, mientras continúan los trabajos en los Tramos I y III.

El gobernador señaló que la autorización federal forma parte de la estrategia de conectividad vial y añadió que la nueva vía permitirá la movilidad hasta la frontera sin salir del territorio estatal.

Obras que conectarán con la Carretera Interserrana en Nuevo León. Foto: Especial/Archivo
Obras que conectarán con la Carretera Interserrana en Nuevo León. Foto: Especial/Archivo

De acuerdo con la Semarnat, la autorización se emitió tras la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional para el proyecto “Construcción de una nueva Carretera Interserrana Tramo II del km 12+490 al km 52+321”.

El tramo aprobado contempla una longitud de aproximadamente 40 kilómetros y atravesará los municipios de Montemorelos, Linares, Rayones, Iturbide y Galeana.

Durante una supervisión de obras reciente, el gobernador recordó que la carretera conectará el norte, centro y sur de Nuevo León, e incluirá dos túneles y más de 40 puentes para mejorar la movilidad y el transporte en la región.

es/bmc

