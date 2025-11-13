La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación contra tres de sus funcionarios que recientemente renunciaron a sus cargos.

A través de la Fiscalía de Asuntos Internos, se iniciaron indagatorias en contra de los ahora exservidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez.

Los tres estaban adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados.

El organismo advirtió que no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus unidades administrativas, sin embargo, no precisó el motivo por el cual iniciaron las investigaciones.

Al mismo tiempo, anunció que se llevaron a cabo cambios en cargos de alto nivel en la Fiscalía de Investigación Metropolitana; la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión, y en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.

En ese sentido, la FGE aclaró que los cambios obedecen a renuncias voluntarias de los titulares, derivadas de necesidades de índole personal y profesional.

“Las mismas no obedecen a ningún tema de corrupción y se realizaron conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos”.

afcl/LL