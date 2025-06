El candidato independiente a la alcaldía de Zaragoza (sur de Veracruz), Miguel Ángel Grajales Mateo, obtuvo la mayoría de votos y el triunfo, según el conteo de actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Con ello, el ciudadano de 32 años de edad se convirtió en el único candidato independiente que se alzó con la victoria en las elecciones del domingo pasado con un total de dos mil 722 votos, que representan el 43 por ciento.

Si bien cuenta con una licenciatura en criminología y criminalística por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, se dedica a la compra de ganado y distribución de canales de res a las carnicerías locales y de otros municipios.

De acuerdo con el portal Conóceles, habilitado por el Organismo Público Local Electoral, el candidato independiente relató que terminó sus estudios de Criminología y criminalística en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en el año 2015.

“En el año 2016 presente mi solicitud de ingreso a la Policía federal pero por situaciones personales desistí de ingresar”, explicó.

Para el año 2017 inició con un negocio personal de venta de carne en ese municipio y al año siguiente se dedicó a la compra de ganado y distribución de canales de res a las carnicerías locales y de otros municipios.

“El conocimiento de política que tengo es el que he podido observar a través de la trayectoria de mi padre que incursionó en la política en el año 2007, sin embargo no me he involucrado de forma personal en sus actividades políticas debido a que en diferentes momentos he estado centrado en otras cuestiones. En lo personal siempre he buscado la forma de apoyar a la gente de diferentes formas pero jamás he buscado hacer alarde de ello”, describió.

-¿Por qué quiere ocupar un cargo público?, fue la pregunta del portal.

-En primer lugar porque considero que tengo la capacidad suficiente para asumir una responsabilidad de esta magnitud al frente de mi municipio y en segundo lugar porque deseo desarrollar proyectos que permitan el desarrollo de nuestro pueblo, atender la infraestructura básica y buscar ofrecer servicios de calidad para todos los ciudadanos.

Grajales Mateo ofreció a los ciudadanos continuar con la realización de obras de infraestructura básica en las partes del centro y colonias del municipio.

“Lo anterior se desprende de una reclamo social que exige tener los elementos mínimos para desarrollar las condiciones de vivienda, principalmente, drenaje, alumbrado publico y pavimentación”, dijo,

Además se presentó con la promesa de atender el problema del abasto de agua a través de la gestión de un nuevo pozo municipal que permita que el líquido llegue a las casas de forma más regular y adquirir una pipa municipal para distribuirlo a familias que habitan en las colonias y periferia.

Su propuesta en materia de género y de grupos en situación de discriminación, fue realizar talleres comunitarios sobre violencia y grupos vulnerables, sobre todo en colonias.

