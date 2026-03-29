Pachuca. - Una fuga de gasolina en una estación ubicada sobre la carretera Pachuca-Actopan, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dio a conocer que fueron alertados sobre un incidente por fuga de gasolina, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad al interior del establecimiento.

Se indicó que fue necesario acordonar y evacuar el área de la gasolinería, a fin de prevenir riesgos tanto para los trabajadores como para la población.

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Asimismo, se destacó que los empleados de la estación de servicio fueron retirados de su lugar de trabajo mientras se controlaba el incidente. En el lugar laboraron de manera coordinada cuerpos de Bomberos, la Unidad de Protección Civil, así como Seguridad Física de Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Finalmente, se informó que, aunque la situación fue controlada, permanece bajo supervisión a través de un operativo que mantienen los cuerpos de seguridad y rescate. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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