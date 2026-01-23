Más Información
Pachuca. – Un cateo realizado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, dio como resultado el aseguramiento de un inmueble, así como de 7 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión.
De acuerdo con las comandancias de la I Región Militar y de la 18/a Zona Militar, las diligencias se llevaron a cabo como parte del apoyo brindado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para el combate al robo de combustible.
Se informó que, además del combustible y el predio, fueron asegurados diversos materiales y equipo utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburos.
Las autoridades indicaron que todos los indicios quedaron a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones y peritajes correspondientes.
