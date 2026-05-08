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Monterrey. – Las que se presentaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes en la Zona Metropolitana de Monterrey dejaron el saldo de una persona sin vida, hallazgos de restos humanos, inundaciones y decenas de vehículos varados.

En Monterrey, un hombre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente en un canal pluvial ubicado en la colonia Barrio del Prado, dentro del sector Ciudad Solidaridad.

Aunque vecinos intentaron auxiliarlo tras sacarlo del agua, paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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Las lluvias también derivaron en el hallazgo de restos humanos en dos puntos distintos.

El primero ocurrió debajo del puente ferroviario de avenida Fidel Velázquez, donde personas observaron un brazo humano entre la corriente. Horas después, autoridades localizaron una cabeza humana en calles de la colonia Central.

La tormenta provocó además severos problemas viales en avenidas de alto flujo vehicular como Constitución, Gonzalitos, Universidad, Paseo de los Leones y Fidel Velázquez, debido a inundaciones, accidentes y acumulación de agua.

Foto: Especial
Foto: Especial

Protección Civil de Nuevo León informó que durante el periodo comprendido entre las 18:00 horas del jueves y las 06:00 horas del viernes se atendieron 50 reportes de vehículos varados, además de árboles derribados, postes dañados, cables colgando y cortocircuitos.

Uno de los puntos más complicados se registró sobre Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, donde la corriente arrastró varios automóviles, generando choques entre unidades.

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En otro tramo cercano, varios vehículos quedaron atrapados bajo un paso deprimido por el incremento en el nivel del agua.

Las autoridades estatales detallaron que el Arroyo Topo Chico alcanzó durante la noche hasta el 90 por ciento de su capacidad, aunque sin reportarse desbordamientos. Para esta mañana, ríos y arroyos monitoreados ya mostraban niveles bajos.

Las condiciones meteorológicas también afectaron operaciones aéreas en Monterrey, obligando al desvío de vuelos hacia los aeropuertos de Torreón y Zacatecas.

afcl

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