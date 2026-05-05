Tuxtla Gutiérrez. - Las fuertes lluvias que azotaron el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas, dañaron las estructuras de un puente y los techos de 55 viviendas, informaron autoridades de Protección Civil.

El puente que enlaza el cantón Zapote Mocho resiente deterioros estructurales tras reventarse uno de los cables de soporte y, asimismo, más de 50 casas están afectadas por desprendimiento de sus techos de láminas.

Foto: Especial

Los pobladores reportaron, por su parte, pérdidas en cultivos de plátano, mango, café, maíz y árboles maderables. La caída de árboles interrumpe la circulación de las vías de comunicación en la zona.

El corte de circulación se registra en el tramo carretero del ejido Manuel Ávila Camacho a La Flor Lote Uno, y en el tramo de la cabecera municipal al ejido Manuel Ávila Camacho.

Personal de Protección Civil Municipal de Villa Comaltitlán mantiene recorridos de inspección para verificar daños.

afcl/LL