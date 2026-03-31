Zacatecas.— Luego de dos semanas de manifestaciones, productores de frijol lograron acuerdos con las autoridades, por lo que este lunes se empezó a recibir la documentación de 300 campesinos que en total podrán vender mil 500 toneladas de frijol en los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, donde se les pagará al precio de garantía de 27 pesos el kilo.

Las protestas que iniciaron el 16 de marzo fueron escalando con bloqueos viales, tomas de edificios, en la tribuna del Congreso de Zacatecas y hasta un plantón en la Plaza de Armas, sede de los principales conciertos del Festival Cultural de Zacatecas, donde, incluso, la inauguración y el concierto de la banda Revisiting Creedence se realizó entre productores y tractores.

El domingo, después de intensas horas de negociaciones, se firmó el acuerdo ante notario público de que el gobierno federal se compromete a recibir mil 500 toneladas de frijol y que desde ayer se iniciaría la revisión de la documentación de cada productor para evitar el intermediarismo.

De esta manera, 300 frijoleros podrán entregar hasta cinco toneladas en los centros de acopio.