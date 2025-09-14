Aguascalientes, Ags.- Un hombre que presuntamente se hizo millonario en actos ilícitos de abuso de confianza fue detenido en Guadalajara, Jalisco, en donde había logrado evadir la acción de la justicia.

Trabajo de investigación y de inteligencia permitió identificar el lugar en el que se ocultaba, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Aguascalientes, en coordinación con sus homólogos tapatíos, lograron cumplimentarle una orden de aprehensión.

De acuerdo a los datos de prueba de la Fiscalía General del Estado, Ricardo “N”, empleado del área de ventas de una empresa transnacional de desarrollo de productos de caucho y resina de alta calidad de Aguascalientes, se aprovechó del puesto para apropiarse de 28 millones 870 mil 876 pesos.

En la investigación inicial la Fiscalía General del Estado integró en su contra una Carpeta de Investigación por el delito de abuso de confianza, derivado de hechos que habrían ocasionado un detrimento patrimonial a la empresa privada.

“El inculpado laboraba en el departamento de ventas de la compañía, posición desde la cual presuntamente se aprovechó del acceso y control que tenía sobre las cuentas de la empresa para desviar recursos económicos a cuentas personales”, acotó.

El Ministerio Público reunió pruebas documentales, periciales y contables para acreditar los hechos, mismas que fueron presentadas ante la autoridad judicial, que una vez valoradas autorizó la orden de captura.

Los agentes investigadores lo trasladaron a esta ciudad y fue puesto a disposición del órgano jurisccional, que definirá su situación jurídica en las próximas horas, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El detenido podría resolver el conflicto legal en un medio alternativo de solución de controversias regresando el dinero del que dispuso, como pago de reparación del daño, con base en lo dispuesto en la norma penal y principios constitucionales.

