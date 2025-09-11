Naucalpan, Méx.— El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que 170 policías de la Guardia Municipal fueron dados de baja por irregularidades como actos de corrupción, abuso de autoridad e incumplimiento en los exámenes de control de confianza.

De acuerdo con el alcalde, 50 policías fueron separados de sus cargos por estar vinculados con prácticas ilícitas que afectaron directamente a la ciudadanía.

“Estos elementos cometieron faltas a la investidura, al Código Interno y en algunos casos incurrieron en abuso de autoridad y extorsión; por llevar a cabo estas prácticas nocivas han sido dados de baja”, afirmó.

El edil detalló que los casos donde acreditaron actos ilícitos se notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual inició procedimientos penales.