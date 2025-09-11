Más Información
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 90 lesionados y cifra de muertos sube a 4; sigue aquí la cobertura
Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
Naucalpan, Méx.— El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que 170 policías de la Guardia Municipal fueron dados de baja por irregularidades como actos de corrupción, abuso de autoridad e incumplimiento en los exámenes de control de confianza.
De acuerdo con el alcalde, 50 policías fueron separados de sus cargos por estar vinculados con prácticas ilícitas que afectaron directamente a la ciudadanía.
“Estos elementos cometieron faltas a la investidura, al Código Interno y en algunos casos incurrieron en abuso de autoridad y extorsión; por llevar a cabo estas prácticas nocivas han sido dados de baja”, afirmó.
El edil detalló que los casos donde acreditaron actos ilícitos se notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual inició procedimientos penales.