Las fuertes tormentas que cayeron durante las primeras horas de este lunes en la región de Los Altos de Jalisco provocaron el desbordamiento del río Tajo y la inundación de al menos cuatro colonias en el municipio de Tototlán, donde el agua subió hasta 1.20 metros.

Totototlán

Lugareños transitan por una calle inundada provocada por el desbordamiento del río Tajo, en el municipio de Tototlán, Jalisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lugareños caminan por una calle inundada provocada por el desbordamiento del río Tajo, en el municipio de Tototlán, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: especial

Personas sacan sus pertenencias en una zona afectada por una inundación provocada por el desbordamiento del río Tajo, en el municipio de Tototlán, Jalisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Zapopan

La tarde del lunes una fuerte tormenta se registró en la zona norte de Zapopan y se reportaron inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica, donde el pasado 15 de julio una fuerte lluvia provocó severos daños en 144 casas y 40 vehículo que fueron arrastrados por la corriente.

Un hombre observa un automóvil dañado tras una inundación causada por una tormenta en el barrio Martinica en Zapopan, Jalisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Un auto fue arrastrado por la corriente de agua, tras una inundación causada por una tormenta en el barrio Martinica en Zapopan, Jalisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: AFP

