Las fuertes tormentas que cayeron durante las primeras horas de este lunes en la región de Los Altos de Jalisco provocaron el desbordamiento del río Tajo y la inundación de al menos cuatro colonias en el municipio de Tototlán, donde el agua subió hasta 1.20 metros.
Totototlán
Zapopan
La tarde del lunes una fuerte tormenta se registró en la zona norte de Zapopan y se reportaron inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica, donde el pasado 15 de julio una fuerte lluvia provocó severos daños en 144 casas y 40 vehículo que fueron arrastrados por la corriente.
