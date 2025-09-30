Culiacán.- La Vicefiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en relación al extraño robo que sufrió una joyería, ubicada en el centro de la ciudad de los Mochis, cuyos delincuentes lograron abrir un boquete en el techo para ing resar y con sofisticadas herramientas y equipos abrieron las cajas fuertes.

Según los primeros datos, el hurto tuvo lugar durante la madrugada en el negocio denominado “Joyería Angels”, ubicada sobre la calle Guillermo Prieto, en el centro de la ciudad de los Mochis, sin que se activaran las alarmas de la joyería.

De acuerdo con los informes, este robo que se estima fue de cerca de 12 millones de pesos en joyas de alto valor, se produjo al abrir un boquete los delincuentes en el techo del negocio, sin que los golpes y ruidos fueran escuchado por alguna persona.

En el interior, los asaltantes usaron cortadoras eléctricas y equipos sofisticados para violar los seguros de una bóveda y de varias cajas fuertes, en donde se resguardaban las joyas de alto valor, por lo que la Fiscalía General del Estado recopila toda la evidencia y testimonios del propietario.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal General del Estado, señaló que no se puede anticipar los avances que se tienen en este caso, donde se conoce que las alarmas de la joyería no se activaron, ni nadie se percató de ruidos extraños en ese sector de la ciudad durante la madrugada del pasado fin de semana.

afcl/LL