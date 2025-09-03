Cuernavaca.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo sentencias históricas en contra de dos hombres que, en juicios distintos, fueron hallados responsables de cometer delitos sexuales en agravio de niñas. Las sentencias impuestas, en suma, ascienden a 310 años de prisión.

En un primer caso, un agente del Ministerio Público especializado en la investigación de delitos sexuales conoció la denuncia en contra de Emilio “N”, quien violentó sexualmente a una niña, en un inmueble situado en Ayala.

Un juez de control emitió orden de aprehensión en contra de Emilio “N”, por los delitos de violación equiparada y violación agravada en concurso real homogéneo, y durante el desarrollo del juicio el representante social demostró que Emilio “N” violó en repetidas ocasiones a una infanta, por lo que la autoridad judicial le impuso 180 años de prisión, además de una suma por la reparación simbólica del daño causado y una multa.

Lee también Hallan dos fosas clandestinas en Culiacán; uno de los cuerpos presuntamente pertenece a un hombre reportado como desaparecido el 31 de agosto

Asimismo, en otro hecho distinto, un hombre identificado como Héctor “N” fue denunciado por agredir sexualmente a dos niñas, en un inmueble ubicado en el municipio de Axochiapan. Los peritajes confirmaron que las infantas habrían sido violentadas durante años.

La investigación, integrada también por la Fiscalía Regional Oriente, fue llevada ante un juez que ordenó la aprehensión de Héctor “N”, iniciándose así el proceso penal en el que fue sentenciado a 130 años de prisión más la reparación del daño causado y una multa, por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en concurso real homogéneo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL