Culiacán, Sin.- Cerca de la comunidad del Diez, a la salida sur de la capital del estado, fueron descubiertas dos fosas clandestinas, en una de ellas, se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino en proceso de descomposición, por sus ropas y características de presume que se trata de Ivan Alfonso “N”, reportado como desaparecido.

Sobre la segunda fosa, aún no se determina, si hay más personas sepultadas en ese sitio de manera clandestina, por lo que se va a continúanr con las excavaciones con la presencia de las autoridades judiciales y con la custodia de la policía y el ejército.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se emitió el pasado 31 de agosto, Ivan Alfonso “N”, de 35 años de edad, con una estatura de un metro 60 centímetros, tez morena clara, de complexión robusta, este fue privado de su libertad en el poblado el Diez, en Culiacán.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cuerpo y lo enviaron al Servicio Médico Forense, para practicarle una serie de pruebas a fin de confirmar su identidad y pueda ser entregado a sus familiares para su sepultura.

