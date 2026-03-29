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San Luis Río Colorado, Sonora. - La Fiscalía de Sonora informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron en a una mujer de nacionalidad estadounidense con orden de arresto vigente en los Estados Unidos de América.

La acción se concretó en la intersección de Amapolas B y Calle 9, en la colonia Libertad, donde fue ubicada y asegurada Jennifer “N”, de 26 años, quien era requerida por autoridades judiciales del vecino País.

La detenida era buscada por una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito del Estado de California, derivado del incumplimiento de una , así como por evadirse de un campamento donde se encontraba bajo custodia.

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El arresto se realizó el pasado 19 de marzo, como parte de acciones de verificación e intercambio de información entre autoridades binacionales, que permitieron su localización en territorio sonorense.

Tras su aseguramiento, se llevó a cabo un proceso de deportación controlada en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), mediante el cual la persona fue entregada a autoridades federales de los Estados Unidos para dar cumplimiento a la orden judicial correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado () de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer la cooperación internacional en materia de procuración de justicia, contribuyendo a la localización y entrega de personas requeridas por autoridades extranjeras, en estricto apego a la legalidad.

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dmrr/rmlgv

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