El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que el deceso de Cris Hernán Pérez Rentería ocurrió a causa de una caída accidental sucedida poco después de ser detenido y enviado al Tribunal de Justicia Municipal.

En rueda de prensa, acompañado de los padres del joven de 24 años de edad, el cual murió la madrugada del pasado martes, Fernández Montañez afirmó que las investigaciones y videos presentados muestran que hubo una caída accidental cuando se encontraba dentro de la celda, debido a lo cual descartó que haya existido violencia por un tercero en contra de Pérez Rentería.

La información se dio a conocer en las instalaciones de la delegación Laguna I de la fiscalía, donde estuvieron Guadalupe Pérez y Juan Carlos Gallegos, padres de Cris Hernán, quienes acudieron con los fines de recibir detalles y aclarar las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

El fiscal les mostró evidencias audiovisuales y documentación que respaldan la versión oficial. Hace unos días Federico Fernández Montañez había declarado que no existían elementos para determinar que haya sido un homicidio, por lo que esta tarde enfatizó que se trató de una circunstancia accidental.

Sin embargo, el fiscal refirió que la investigación sigue abierta con la finalidad de esclarecer los detalles y deslindar responsabilidades al personal del Tribunal de Justicia Municipal.

En la rueda de prensa, Pérez confirmó que el fiscal mostró evidencia de la caída, situación que nunca fue expuesta por el personal de la cárcel municipal. “Voy a sentir paz en cuestión de que mi hijo no fue torturado… Yo exigía pruebas y hoy las vi”, comentó.

