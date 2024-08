TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Familiares y amigos de César Cantú Escobar y de su hijo, el menor César Emiliano H. Cantú, marcharon la tarde de este lunes en Tuxtla Gutiérrez para exigir la aparición de ambos raptados por un grupo armado el jueves 1 de agosto a las 17:45 horas, en esta ciudad.

A más de 72 horas de los hechos, la Fiscalía General no ha dicho "nada a los familiares, en lo personal a mí no me ha dicho nada, afirmó María de Lourdes Espinosa Castillejos, madre y esposa de los desaparecidos.

"Yo no conocía tanto a los amigos de mi espos, nada más conocí a dos y mi hijo todos los días llegaba y me contaba, me decía lo que hacían en el taller. En ningún momento me dijo que su papá lo amenazaran, le pidieron dinero o que haya peleado con alguien".

Agregó que lo único "que sabemos es que los levantaron y se los llevaron", dijo en entrevista María de Lourdes .

Contó que se enteró del "levantón" cuando hablaba por teléfono con su esposo,"de repente me cortó la llamada, y ya no, le marqué porque ya no me contestaba y no me contestó".

"Esperando que regresara la llamada me metí a Facebook. En ese momento me apareció un video donde decía que precisamente ...el Oxxo y la calle del taller.

"Le mandé el video, para que él lo viera, obviamente si él estaba ahí, ya sabía de ese levantón, mas nunca me imaginé que era mi esposo y mi hijo los que se habían llevado, después se apagaron los dos teléfonos, el de mi hijo primero, el de mi esposo después".

La mujer encabezó la marcha en la que participaron decenas de manifestantes, del parque Chiapasonate, en la zona oriente a la plaza central donde concluyeron con un mitin.

"El día primero se llevaron a mi esposo y mi hijo No tenemos ningún indicio por qué Mi esposo es una persona trabajadora, mi hijo tiene 16 años, no le pudo haber hecho ningún daño a esta sociedad para que se lo llevaran.

"Mi esposo no tiene ningún problema con nadie; estoy segura que esto es una equivocación. A las personas que se los llevaron yo les pido que se pongan la mano...que los regresen vivos porque así se los llevaron", enfatizó.

Agregó, "mi esposo no tenía problemas con nadie, y mi hijo sólo tiene 16 años. Pedimos, por favor a Rutilio Escandón (el gobernador) que interceda y nos ayude a buscarlos porque han pasado muchos días .

Mi esposo tiene un taller, rentaba un terreno, mi hijo está de vacaciones y lo llevaba a trabajar, estudia mecánica y por eso estaba ahí".

María de Lourdes añadió que el día del "levantón" su esposo salió a trabajar normal, como todos los días. Mi hijo fue a un curso de verano, salió de éste y fue al taller, detalló.

"Mi hijo regresaba después, mi marido posterior, porque así lo habíamos decidido porque no le tenemos miedo a nadie, no tenemos ningún problema, no nos explicamos por qué se los llevaron", expuso.

La marcha es para exigir que los busquen y encuentren porque el tiempo pasa, "Yo no sé cómo están ellos , yo quiero que nos los devuelvan como se los llevaron: vivos", puntualizó Espinosa Castillejos.





