Tepic.— El exsubfiscal de Nayarit y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado Rodrigo Benítez Pérez fue extraditado ayer desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas en la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Registro Nacional de Detenciones señala que la entrega fue a las 10:28 horas del 9 de diciembre, pero este miércoles ya está en el Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, donde es requerido por un juez para iniciar con la audiencia de imputación y vinculación a proceso.

Benítez Pérez era buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por estar involucrado en un caso de desaparición forzada, y fue arrestado el 6 de octubre en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En octubre de 2024, la FGR solicitó al Congreso de Nayarit iniciar con un juicio de procedencia para actuar en contra del entonces magistrado, ya que se contaba con datos que lo relacionan con la destrucción de información sensible que vinculaba a policías estatales con una fosa clandestina encontrada en 2019 cerca del aeropuerto de Tepic.

La destrucción de esos indicios ocurrió presuntamente cuando Benítez Pérez fungía como director general de investigación ministerial de la fiscalía del estado.

Según la información, la investigación de la FGR comenzó en 2023 a partir de la denuncia de la madre de un joven desaparecido en junio de 2017 y cuyo cuerpo fue localizado en 2019 en la fosa clandestina, donde además había indicios que podrían involucrar a elementos de la Policía del Estado en el caso.

Después de darse a conocer la intención de la FGR de proceder contra Benítez Pérez, este escapó del estado y las autoridades federales lo consideraron ilocalizable. A través de sus redes sociales, el exmagistrado publicaba datos sobre presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios.