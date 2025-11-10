Pachuca.- Familiares y amigos de Elena Moncerrat Rodríguez Gómez, joven desaparecida desde el 10 de septiembre de este año, realizaron una serie de protestas en la capital del estado de Hidalgo, que incluyeron el bloqueo del bulevar Felipe Ángeles, así como una manifestación frente a la Procuraduría de Justicia, donde exigieron que la joven aparezca viva o muerta.

De acuerdo con la madre de la joven, quien portaban una lona con su fotografía y la leyenda “Hasta encontrarte” y “Nos falta Moncerrat”, no ha habido avances en la investigación sobre su paradero.

La joven fue vista por última vez el 10 de septiembre en el municipio de Tolcayuca, de donde es originaria.

Indicó que se presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia, sin embargo, hasta el momento considera que no existe un avance real en las investigaciones, ni una búsqueda adecuada para su localización.

Ante esta situación, sus familiares y amigos se trasladaron a Pachuca, donde bloquearon el bulevar Felipe Ángeles, a la altura del Sector Primario. Posteriormente acudieron a la Procuraduría de Justicia, donde reiteraron la necesidad de que las autoridades les ayuden a encontrarla, incluso dijeron si la joven ya no está con vida.

“Que me ayuden a entregármela, viva o muerta”, señaló su madre.

Exigieron hablar con el procurador de Justicia, Francisco Fernández Hasbum, pues aseguran que ya proporcionaron toda la información relacionada con la joven, sus amistades y los hechos ocurridos el día de su desaparición.

Los manifestantes fueron atendidos por la titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, Lidia García, quien informó a la familia sobre los datos integrados en la carpeta y los avances del caso.

No obstante, los familiares advirtieron que, de no recibir noticias, recrudecerán sus protestas.

