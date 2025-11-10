Culiacán.- Se investiga el hallazgo de una mujer abandonada con severas lesiones en todo su cuerpo a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome, cerca del ejido 18 de Marzo, ya que se desconoce su identidad y lo que le sucedió.

Personas que transitaban por dicha carretera estatal en el municipio de Ahome se percataron que había una mujer tirada con rastros de sangre, por lo que lo notificaron a las líneas de emergencia, por lo que socorristas y elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para prestarle ayuda.

La mujer mayor de 50 años, la cual vestía pantalón de mezclilla, playera en color negro y calzaba huaraches de dos colores, presentaba severas lesiones en casi todo su cuerpo por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue las causas de las heridas que presenta.

El personal de auxilio la traslado a un hospital de la ciudad de los Mochis para que reciba atención médica y pueda dar su declaración de lo que sucedió, ya que una de las hipótesis es que pudo ser atropellada al intentar cruzar la carretera Los Mochis-Ahome y esta logró arrastrarse fuera de la carpeta asfáltica.

afcl/LL