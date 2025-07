San Cristóbal de las Casas, Chis.- Jesús Orantes Ruiz, excandidato independiente a la gubernatura de Chiapas en el 2018, exmilitante del PRI, desde donde presidió la CNC municipal, para mantener el control de la molienda de caña en el ingenio de Pujiltic, anunció que le quitó su apellido a uno de sus hijos, presuntamente por “su mal comportamiento”, con lo que lo excluye de reclamar herencia en la repartición de bienes inmuebles, empresas, ranchos, tierras y otros, valuados y miles de millones de pesos.

Esta es la segunda ocasión que Orantes Ruiz anuncia que Gustavo Orantes Noriega, de entre 34 a 38 años de edad, con un parecido físico a su padre, le quita su apellido, por su mal comportamiento entre la sociedad. “Yo lo reconocí como hijo legal, pero viendo su comportamiento que tenía por diferentes partes y utilizando mi nombre, dejándome mal con muchísima gente decidí quitarle mi apellido”, dijo en conferencia de prensa.

Gustavo Orantes Noriega es hijo de Carmen Noriega, con la que Jesús Orantes Ruiz procreó: Alejandrina, Jesús Antonio y Kasandra, pero para ellos no hay ninguna resolución en su contra.

Jesús Orantes Ruiz, que se consideró un hijo ilegítimo del cacique Carmen Orantes Alegría, fallecido el 22 de septiembre del 2007, a los 97 años de edad, enfrentado con los tzotziles de la Casa del Pueblo, que llegó a tener 75 hijos, en Chiapas, porque aseguró haber sufrido “desigualdad social” por ser “hijo bastardo” de su padre, del que ha dicho, no llegó a heredar “ni un chicle”.

Jesús Orantes Ruiz, excandidato independiente a la gubernatura de Chiapas en el 2018 (14/07/2025). Foto: Especial

Desde el año pasado, Jesús Orantes Ruiz, que es dueño de gasolineras en varias regiones de Chiapas, de camiones de carga, de cientos de hectáreas sembradas con caña, de maquinaria pesada, ranchos, casas y otros bienes, había anunciado que no reconocía a Gustavo Orantes Noriega, como su hijo, anunció que llevó a cabo un juicio civil en la Segunda Sala Regional Colegiada en Material Civil Zona 01 Tuxtla, con número de expediente 105/2024 y auto de toca 300-C-2C01/2024, donde el magistrado ponente Evaristo Barrios Arévalo, emitió la sentencia con fecha 12 de mayo del 2025.

“Se llamaba Gustavo Orantes Noriega, pero al quitarle mi apellido queda ya como Gustavo Noriega Domínguez; es como queda su apellido ahorita”, dijo el expriista al interpretar la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Para el líder cañero, su hijo biológico no tiene otra oportunidad para apelar la resolución del Tribunal. “Definitivamente ya no hay otra oportunidad, otro medio en el que pueda llevar (otro proceso de apelación) y a la vez yo quedo tranquilo para que también mis hijos que tengo no los meta en problemas. No los comprometa en nada”, expuso y mostró el documento.

Documentación para eliminar su apellido (14/07/2025). Foto: Especial

“Aquí traigo la sentencia, donde se llevaron a cabo las diligencias, sentencias y todo. Ahorita ya desde este momento, dejó de ser mi hijo. Ya no puede llevar mi apellido y para que los medios de comunicación no mencionen que es mi hijo. Porque no es mi hijo. Los demás, sean lo que sean (son) mis hijos, pues tengo que responder. No me queda otra manera y eso ya lo arreglaré con ellos, pero este muchacho queda fuera totalmente de lo que pueda decir o hacer, donde yo no tengo ninguna participación”, insistió Jesús Orantes Ruiz de 78 años de edad.

En la resolución del Evaristo Barrios Arévalo se lee que: “Gustavo Orantes Noriega y/o Gustavo Noriega Domínguez y María del Carmen Noriega Domínguez, consecuentemente se declara que Jesús Orantes Ruiz, no (es) el progenitor biológico (…) por ende, los derechos de filiación, derechos de familia y hereditarios (…) han (sido) cesado(s)”, se lee en la resolución.

Se desconoce el número de hijos y esposas que tiene Jesús Orantes Ruiz, pero tiene un hijo que es notario público, pero también vástagos que aún empiezan a ir al jardín de niños, de entre cuatro a cinco años de edad.

En otras ocasiones, Jesús Orantes Ruiz ha declarado que la “única mujer que más ha querido es su madre, doña Chepita Ruiz, la primera esposa del cacique Carmen Orantes Alegría.

En la elección de julio del 2018, Orantes Ruiz obtuvo 62 mil 664 votos, es decir un 2.66% de los sufragios que se emitieron durante la jornada, donde resultó electo Rutilio Escandón Cadenas, originario del municipio de Venustiano Carranza, como el líder cañero.

