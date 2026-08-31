Hermosillo, Sonora. - Alrededor de 200 personas fueron evacuadas este lunes del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo, luego de registrarse una fuga de gas que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el incidente se originó por una falla en una de las líneas de suministro del hospital.

Como medida preventiva, se procedió al desalojo de personal y pacientes mientras se realizaba la revisión de las instalaciones.

La dependencia estatal informó que no se reportaron personas lesionadas y que la situación quedó bajo control.

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El ISSSTE en Sonora confirmó que la fuga fue atendida de manera inmediata conforme a sus protocolos de seguridad.

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Según el Instituto, personal de mantenimiento localizó el problema en un fragmento de tubería ubicado en una zona al aire libre, por lo que procedió a sellarlo.

Posteriormente, elementos de Bomberos, Seguridad Pública y Protección Civil realizaron un recorrido de verificación por las instalaciones y determinaron que no existía un riesgo inminente.

Con ello, el hospital reanudó sus actividades con normalidad, informó el ISSSTE, que aseguró que mantendrá las medidas de supervisión y seguridad para proteger a pacientes, derechohabientes y trabajadores.

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Diputada pide nuevamente cerrar el hospital

El incidente también generó cuestionamientos por parte de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, quien señaló que la evacuación representa una nueva advertencia sobre las condiciones en las que opera el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza”.

La legisladora sostuvo que fueron desalojadas áreas como el primer piso y urgencias, y afirmó que la situación incluso habría obligado a interrumpir tratamientos, entre ellos sesiones de hemodiálisis, para poner a salvo a pacientes y personal.

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Félix también cuestionó las condiciones de evacuación para las personas hospitalizadas en el segundo piso, al señalar que, de acuerdo con su señalamiento, existe como única salida un elevador y no hay rampas.

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Ante esta situación, reiteró su llamado a que el hospital sea clausurado y que se garantice la atención de la derechohabiencia en instalaciones consideradas seguras.

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“¿Cuánto más tiene que pasar para cerrar este hospital? ¿Tiene que ocurrir una tragedia irreparable?”, cuestionó la legisladora.

Mientras tanto, las autoridades señalaron que la emergencia fue controlada y que, tras la inspección de las instalaciones, no se detectó un riesgo que impidiera continuar con las actividades del hospital.

dmrr