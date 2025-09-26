Ensenada.— Mario Alberto Herrera Sánchez, un barbero originario de Ensenada, Baja California, llevaba una vida tranquila hasta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confundió su identidad con la de un criminal que lleva su mismo nombre y difundió una ficha de búsqueda con su fotografía, señalándolo como el lugarteniente de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa que opera en Playas de Rosarito, junto a la exalcaldesa y hoy diputada federal Araceli Brown.

“Mi interés es mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia, nosotros no somos personas que andan en cosas malas, quiero que se aclare para vivir tranquilo, yo no tuve relación con esas personas. Se me está vinculando con personas que son terroristas”, lamenta Mario Alberto a EL UNIVERSAL.

En entrevista, recuerda que recién llegaba a su casa cuando uno de sus vecinos lo alcanzó mientras abría el portón y le dijo: “¿Mira Mayo, qué está pasando aquí?”.

Lee también EU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de narcoterrorismo y otros cargos

Mario Alberto no entendía de qué le hablaba, su vecino le extendió su celular para que viera una publicación del gobierno de Estados Unidos en la que aparecía su nombre y su rostro, y lo relacionaba con el crimen organizado.

Se trata de un anuncio realizado el 18 de septiembre por el Departamento del Tesoro, titulado El Tesoro Sanciona a Poderosa Facción del Terrorista Cártel de Sinaloa. En él revela que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) aplicó sanciones a miembros de ese bloque criminal, entre ellos empresarios locales y la exalcaldesa. En esa lista aparece el nombre de Mario Alberto Herrera Sánchez, identificado junto a su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez como lugarteniente, bajo el mando de René Arzate García, alias La Rana, líder del cártel en ese municipio.

Junto al nombre fue colocada una fotografía en blanco y negro de un hombre con barba de candado, bigote, ojos grandes y separados, además de una nariz chata. Esa imagen corresponde a la del barbero Mario Alberto, quien reside desde hace 20 años en Ensenada, y no al criminal que refieren las autoridades de EU.

Lee también Fuertes lluvias provocan crecidas de arroyos e inundaciones en La Paz, Baja California Sur

Entre las diferencias, Mario explica que las fechas y el lugar de nacimiento no corresponden, además de que él no tiene hermanos hombres, sólo mujeres. “No entiendo por qué no corroboraron bien la información (...) me está afectando mucho en mi vida diaria”.

En 2010 fue publicado un boletín de prensa de la Policía Estatal Preventiva —hoy Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana—, en el que se anunció la detención de Mario Alberto Herrera Sánchez, expolicía en Playas de Rosarito, acusado de trabajar para el crimen organizado junto a su hermano Karlo Omar. El hombre presentado en ese boletín no corresponde con el publicado por el Departamento del Tesoro.

EL UNIVERSAL solicitó su postura al respecto al Consulado de Estados Unidos en Tijuana, pero no obtuvo respuesta.