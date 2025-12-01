El alcalde de Escobedo en Nuevo León, Andrés Mijes, entregó al Congreso del Estado una solicitud para inscribir con Letras Áureas en el Muro de Honor del Recinto Legislativo, el nombre del héreo nacional, el General Mariano Escobedo.

Dicha petición se realiza en el marco de la conmemoración del bicentenario del natalicio del ilustre militar que se celebrará el próximo 16 de enero.

Mijes destacó la importancia de reconocer a uno de los personales más relevantes de la historia del norte del país, cuya contribución fue clave en la defensa de la República y en la consolidación del Estado mexicano.

Acompañado por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y miembros del Cabildo, el alcalde indicó que el objetivo es que el nombre del héroe nacional permanezca como inspiración para nuevas generaciones, reforzando el orgullo por las raíces históricas de Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv