Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

El alcalde de Escobedo en Nuevo León, Andrés Mijes, entregó al Congreso del Estado una solicitud para inscribir con Letras Áureas en el Muro de Honor del Recinto Legislativo, el nombre del héreo nacional, el General Mariano Escobedo.

Dicha petición se realiza en el marco de la conmemoración del bicentenario del natalicio del ilustre militar que se celebrará el próximo 16 de enero.

Mijes destacó la importancia de reconocer a uno de los personales más relevantes de la historia del norte del país, cuya contribución fue clave en la defensa de la República y en la consolidación del Estado mexicano.

Acompañado por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y miembros del Cabildo, el alcalde indicó que el objetivo es que el nombre del héroe nacional permanezca como inspiración para nuevas generaciones, reforzando el orgullo por las raíces históricas de Nuevo León.

