Culiacán.- En el centro penitenciario de Culiacán, en donde durante los primeros tres días del mes de diciembre se han repetido los esculques con hallazgos de teléfonos celulares, cargadores y puntas, fue hallado muerto en su celda un interno cuya identidad no se ha dado a conocer. La versión es que se pudo tratar de un suicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solo informó el hallazgo del interno tirado en el piso en una celda que fue cerrada por dentro, por lo que notificó a la Fiscalía General del Estado el hecho para que se le practique la autopsia de ley.

Lee también En tres días suman cinco residencias atacadas en Sinaloa

El lunes pasado se dio a conocer una inversión estimada de 150 millones de pesos para los centros penitenciarios de Ahome, Culiacán y Mazatlán que serán rehabilitados y modernizados con tecnología para inhibir el ingreso de diversos objetos prohibidos, desde armas, equipos electrónicos y sustancias tóxicas.

El gobernador Rubén Rocha Moya adelantó que al Centro de Reclusión de Culiacán que es uno de los más grandes, se le inyectaran 100 millones de pesos en obras de remodelación, contratación de más custodios, aumento en sueldos y una modernización en los controles de acceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL