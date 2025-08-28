Más Información

Monterrey, Nuevo León. – El , que todavía traía el cordón umbilical, fue encontrado en un camión recolector de basura, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron sobre la calle Pedro Ferriz Santa Cruz, cerca de su cruce con Horacio Pedraza, en la Colonia San Marcos II.

Fueron los trabajadores de la empresa recolectora de basura quienes se percataron de la que estaba entre los residuos.

Policías llegaron tras la denuncia de haber encontrado al bebé (28/08/2025). Foto: Especial
Policías llegaron tras la denuncia de haber encontrado al bebé (28/08/2025). Foto: Especial

Trascendió que el cuerpo correspondía al de una mujer .

Tras el hallazgo, los empleados de la compañía Red Ambiental dieron aviso al 911.

Minutos después arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la bebé no tenía signos vitales.

Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al sitio para iniciar con la búsqueda de quién y en dónde se habría tirado el cuerpo del bebé.

