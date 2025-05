Villahermosa.— Tabasco vivió una nueva ola de asesinatos que dejaron un saldo de 10 víctimas en 24 horas, cifras que incomodaron al secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, quien llamó “buitres” a los medios que consignan los hechos.

Desde muy temprano comenzaron a circular las fotografías de las personas atacadas por grupos de la delincuencia organizada y que fueron ejecutadas con armas de fuego.

Entre ellos, un hombre en Paraíso, cuyo cuerpo presentaba al menos nueve impactos de bala.

La mayoría de las víctimas se reportaron en el municipio de Centro, donde se contaron cuatro hechos violentos que dejaron seis muertos.

El primero fue un joven asesinado en la ranchería Río Tinto. La víctima, de 22 años, recibió al menos dos disparos.

En la calle Laguna de las Ilusiones, en la colonia La Manga III, dos hombres perdieron la vida tras un ataque a balazos.

Vecinos de la ranchería Río Viejo reportaron el hallazgo de una cabeza humana dentro de una nevera de unicel, a la altura del kilómetro 5.5 sobre la carretera Villahermosa-Reforma; al lado se encontró una cartulina con un mensaje de amenazas de grupos criminales.

Posteriormente se informó que una pareja fue asesinada a balazos en la ranchería Chiquiguao, adelante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa.

Elementos de la policía estatal confirmaron que se trataba de un hombre y una mujer, quienes presentaban golpes y heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

En el municipio de Jalpa de Méndez, una mujer fue asesinada la mañana del miércoles, y otro hombre fue atacado a balazos en una vulcanizadora sobre la carretera Villahermosa–Macuspana, a la altura del kilómetro 21.

Se informó que la víctima recibió varios impactos de bala y falleció cuando era trasladada al hospital.

Además, en la ranchería Plátano y Cacao, del municipio de Cunduacán, fue encontrado el cuerpo de un hombre de unos 20 años con huellas de tortura y un impacto de bala en la cabeza.

No obstante, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó en su plataforma de homicidios ocurridos el 7 de mayo sólo seis víctimas mortales.

Esa cifra fue suficiente para ubicar a Tabasco, junto a Jalisco, nuevamente en el primer lugar de la tabla de homicidios en el país.

A pesar de que en todos los casos se realizaron operativos de seguridad, con la participación de las policías municipal y estatal, así como fuerzas federales, hasta la noche de ayer jueves no se había informado de ningún detenido vinculado con los hechos de violencia.

Critica funcionario a la prensa

Ayer, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, fue cuestionado sobre el incremento de la violencia en la entidad, lo que provocó molestia del funcionario contra el reportero. En un video que circuló en redes sociales se observa a López Obrador muy irritado con el periodista.

“No, no, no, ya bájenle, ya bájenle, ya bájenle; es que andan como buitres ustedes hermanos, lo de la XeVT buscando a ver dónde hay un muerto, ya bájenle. ¿Por qué no dan otras noticias?, hay noticias buenas en Tabasco”, trató de justificar.