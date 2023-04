Monterrey.- El gobernador Samuel García afirmó que ya Nuevo León no tiene que competir con ningún estado de México, sino para ganarle a China y Alemania, al tiempo de señalar que, siendo ya el estado más próspero de América Latina, en cinco años, cuando termine su gestión, será “lo mejor que haya en el mundo”.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de la tercera etapa del Periférico de Monterrey, la primera carretera de su sexenio, el mandatario estatal comentó que sigue enrachado después que en marzo nació su hija Mariel -que hoy acudió a su primera gira, en brazos de su madre, Mariana Rodríguez-, se anunció la instalación de Tesla, y se pronosticó que este año lloverá más que en 2022, lo que evitaría una nueva crisis en el abasto de agua potable.

“Ya se está viendo el Nuevo Nuevo León que prometimos y vamos a darle cada vez más fuerte”, dijo García Sepúlveda, al tiempo de señalar que esta carretera estaba prevista para terminarse en noviembre próximo -en julio, según el director de la Red Estatal de Autopistas, Mauricio Zavala Martínez-; pero se adelantó su conclusión al dividir el proyecto en diez frentes. y cuando en el país estamos acostumbrados a que las obras se tardan el doble y cuestan el triple, en este caso se ajustaron conforme a lo que se licitó y con recursos de la Red Estatal de Autopistas, y sin un peso más de lo que se licitó hace un año.

El gobernador señaló que este proyecto estaba planeado hacer desde 1991, y así también para construir la carretera La Gloria- Colombia, se abrieron diez frentes y en lugar de cuatro años se terminará en un año y medio, comentó que ya convenció al gobernador de Texas, Gregg Abbott, para que en el lado de Estados Unidos se construya la infraestructura para que haya conexión con las carreteras 244 y 35 “que llegan a todo Estados Unidos y Canadá”.

Lee también Recursos del programa “Dale Marcha a la Transformación” serán destinados a obra pública: Julio Menchaca

El mandatario estatal aseveró que por estos proyectos es que están llegando “todas las empresas a Nuevo León, porque lo que aquí se produzca en 20 horas lo pondrán en todo América del Norte y lo que se produce en Asia si bien les va llega en 16 semanas”.

En su mensaje, Samuel García dijo que Mauricio Zavala, director de la Red Estatal de Autopistas, se quería ir de vacaciones a Cancún, pero le dijo “ni madres, mañana iniciamos la (carretera) Interserrana de Montemorelos a Galeana, puro jalar, aquí no hay vacaciones, porque estamos haciendo en cinco años lo que no se hizo en 40”.

En suma, dijo el gobernador, “el mensaje de hoy de esperanza y de optimismo, porque estamos haciendo proyectos que se planearon cuando yo estaba en kínder, y se perdieron 30, 40 años en carreteras, en progreso, en desarrollo, pero hoy les digo las vamos a hacer en turbo, para que cuando ya Tesla esté instalado haya una derrama nunca antes vista y todo Nuevo León se va para arriba”.

Foto: Emilio Vasquéz / EL UNIVERSAL

García afirmó, “vamos a hacer las puertas del futuro de todo México en tecnología, en creatividad, desarrollo industrial verde, autos eléctricos, en un hub de electromovilidad”. Dijo que el nuevo periférico permitirá sacar de la zona urbana entre el 60 y el 70 por ciento de los ocho mil tráileres que diariamente llegan a esta urbe, aunque su destino final sean otros destinos del país o Estados Unidos.

Comentó que esta nueva carretera permitirá que haya más carga por el puente Colombia, lo que permitirá más presupuesto para Nuevo León pues el 6.27 por ciento de los ingresos regresarán a la entidad vía participaciones federales, y a lo largo del sexenio se podrán invertir 110 mil millones de pesos en obra público, en comparación de los ocho mil millones de pesos del sexenio anterior.

Lee también Adán Augusto anuncia comité intersecretarial con SSP, Fiscalía Electoral y gobiernos estatales para procesos electorales en Coahuila y Edomex

“Así de fregón viene el nuevo Nuevo León, y esta racha, o este este boom económico lo vamos a aprovechar no tengan ninguna duda, vamos a transformar Nuevo León, pero si hacemos equipo y nos olvidamos de partidos, elecciones”.

Expuso, “imagínense si así peleado con el Congreso y con todas las travesuras que hacen los partidos, estamos rompiendo todos los récords, y haciendo todas las carreteras, logrando las inversiones más importantes y llegó Tesla, imagínense si estuviéramos armonizados y jalando juntos, no nos para nadie”.

Comentó “yo ya no me comparo con ningún estado de México, ya no tengo que compararme con ellos, ahora la tirada es competirle a Alemania, ganarle a China, entonces imagínense si hemos logrado todo esto con peleas banales diarias, con la Auditoría Superior del Estado jodiendo, el Congreso en contra, la Fiscalía correteándonos, ahora imagínense si estuviéramos aliados y pensando en Nuevo León, juntos, jalando para el mismo rumbo, no nos para nadie, y ese es el mensaje de hoy”.

Insistió, “vamos a suplicar de nuevo a todas las autoridades, aquí tienen a un amigo, a mis amigos alcaldes, a mis amigos diputados, pongámonos a la altura que requiere nuestro estado, necesita a los políticos concentrados, eficientes, sin vacaciones, todos jalando en la misma dirección y si lo logramos, el futuro que viene no lo imaginamos, porque Nuevo León que ahorita ya es el mejor estado de México y el más próspero de América Latina, en cinco años va a ser lo mejor que haya en el mundo”, concluyó.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl/rmlgv