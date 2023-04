La instalación de un comité intersecretarial en el que la SSP, la Fiscalía de Delitos Electorales y los gobiernos estatales, garanticen que los procesos de elección de gobernadores en Coahuila y Edomex se lleven en ‘santa paz’, anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Entrevistado durante la reinauguración del estadio de beisbol “Centenario 27 de febrero”, en Villahermosa, Tabasco, el funcionario federal señaló que tras la salida de Lorenzo Córdova termina una etapa negra para el Instituto Nacional Electoral.

“Termina una etapa negra para el Instituto Nacional Electoral, el lunes toman protesta la presidenta y los tres nuevos consejeros y el martes se sostendrá un encuentro con el Consejo en pleno, los gobernadores de Coahuila y del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública, porque vamos a instalar un comité intersecretarial que acompañado de la Fiscalía de Delitos Electorales garantice que los procesos de elección de gobernadores, ahora de junio en Coahuila y el Estado de México se lleven en santa paz”, reveló.

Indicó que, a diferencia de antes, lo del martes será un evento inédito, pues había una élite al frente del Instituto, no sólo se convocará a la Élite del Consejo General, sino al cuerpo colegiado en pleno.

“El Consejo General del INE es un cuerpo colegiado y sin embargo pareciera que solamente el presidente, en ese momento Lorenzo Córdova, acompañado de su testaferro y mozo de toque Edmundo Jacobo, pues eran los únicos que representaban al Instituto, ya aparecerán seguramente algunas cosas una serie de irregularidades que nos han comentado, cometidas por el señor Lorenzo Córdova”, refirió.

No obstante, aseguró que “por muy Lorenzo Córdova que sea” todos los servidores públicos están sujetos a escrutinio y pueden ser investigados por posibles responsabilidades.

Cuestionado López Hernández sobre el anuncio del Partido Acción Nacional de impugnar la designación de la nueva presidenta del INE, así como del consejero Jorge Montaño Ventura, indicó que no le asiste la razón al partido albiazul, pues no era una condicionante el no haber nacido en Tabasco.

“Les duele a algunos que Montaño que, es tabasqueño de reconocida trayectoria y una de las gentes más capaces y conocedoras del derecho electoral mexicano y como muchos otros tabasqueños que ahora ocupan espacios en administración pública Federal o en diversas instituciones, va a poner muy en alto el nombre de Tabasco”, expresó.

Reunión de AMLO y Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo. Foto: Twitter @lopezobrador_

El encargado de la política interna del país, recordó que ya hace algunos años cuando la última de las reformas electorales que hicieron quienes hoy son opositores, fijaron todo un procedimiento que está constitucionalmente establecido por lo que ahora se respetó, desde la creación de un comité técnico, hasta la integración de las quintetas y la insaculación, al no lograrse las dos terceras partes del pleno.

“Ustedes vieron que el proceso de insaculación, aunque ya tarde o temprano en la madrugada del viernes, se llevó en un ambiente de civilidad y respeto, el propio presidente de la mesa directiva Santiago Creel, fue el encargado de cantar el resultado que salía de las urnas, por lo que considero que no hay motivo alguno para la impugnación”, expresó.

Cuestionado también sobre si el INE sería un organismo a modo del Gobierno Federal por el hecho de que uno de sus consejeros en el caso de Jorge Montaño es tabasqueño, el funcionario federal aseguró que no tendría por qué serlo pues no es un delito ser tabasqueño, sino que por el contrario es un alto honor y un orgullo.

Cabe señalar que, durante su visita a Tabasco, el secretario de Gobernación, inauguró el parque Centenario, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, fue el encargado de lanzar la primera bola, para dar paso al encuentro pactado entre los Olmecas de Tabasco y los Diablos Rojos de México.

La nueva casa de la novena tabasqueña tiene un aforo de 6 mil 600 personas, contará con dos zonas de restaurantes, así como alrededor de 25 locales comerciales incluyendo la tienda de souvenirs del club, palcos y un área de juegos.







