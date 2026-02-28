Mérida, Yucatán. - Con los trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución que realiza la Comisión Federal de Electricidad en Yucatán, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Enrique Molina Casares, espera que se reduzcan los apagones en la entidad durante la temporada de calor que comienza con la primavera.

El año pasado la situación se volvió recurrente con la consecuente afectación a los sectores productivos que tuvieron que parar por varias horas.

Molina Casares que representa a 18 cámaras y organismos empresariales del estado señaló que se ha mantenido comunicación con representantes de la CFE para conocer las fechas y lugares de cortes programados que se efectúan para dar mantenimiento a las líneas de conducción, durante las semanas previas a la época de calor.

Las interrupciones en el flujo en la energía eléctrica, además de afectar a los centros de trabajo, negocios, colonias y fraccionamientos, también generan un daño colateral en servicios básicos como el agua potable.

“Cuando a la CFE le da gripa, nosotros sufrimos de pulmonía”, expresó el director de la Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY), Francisco Torres Rivas, para ejemplificar el impacto que tienen los apagones para esa paraestatal encargada de llevar el vital líquido a los cerca de 400 mil predios de la ciudad de Mérida.

Explicó que aunado al tiempo que puede quedar interrumpida la electricidad, al restablecerse, se requiere de, por lo menos, otras cuatro horas para encender escalonadamente las plantas de bombeo de agua para evitar los “golpes de ariete” que pueden romper las tuberías subterráneas que distribuyen el recurso hídrico a los hogares.

