Pachuca.- En sesión de Cabildo, los regidores tomaron protesta a Silvestre García Márquez como presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo le diera un plazo de 24 horas al ayuntamiento para instalarlo en el cargo.

En dos ocasiones, los regidores habían rechazado el nombramiento de García Márquez bajo diversos argumentos, como el hecho de que mantiene un proceso judicial en su contra por el delito de lesiones, además de que su hermana presuntamente se encuentra involucrada en el asesinato del edil Miguel Bahena Solórzano, lo que originó resistencia para aceptarlo.

En este escenario, Silvestre García asumió el cargo luego de que, el pasado 20 de octubre, Miguel Bahena fuera asesinado mediante varios disparos de arma de fuego al arribar a su domicilio. La indagatoria señala que fue el presidente del Sistema DIF municipal, junto con la hermana de García Márquez, quienes habrían fungido como autores intelectuales del crimen.

Tras el rechazo social y político, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ordenó al Cabildo tomar protesta al suplente y otorgó un plazo de 24 horas para hacerlo. La controversia también llegó hasta el gobernador Julio Menchaca, quien hizo un llamado al Cabildo para acatar la ley y garantizar la continuidad institucional.

El mandatario señaló que la resolución del tribunal debía cumplirse y que, si la población o los integrantes del Ayuntamiento se encuentran inconformes, existen vías legales para presentar los recursos correspondientes.

También afirmó que su gobierno brindará acompañamiento al nuevo alcalde para evitar confrontaciones, además de subrayar que se debe recuperar el trabajo institucional, pues la presidencia municipal permaneció acéfala por casi dos meses.

