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Tamaulipas. - En un retén militar ubicado en el municipio de Jaumave, elementos del detuvieron a dos operadores de tractocamiones con un cargamento presuntamente ilegal de 129 mil litros de hidrocarburo.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los operadores de los tractocamiones no acreditaron la del hidrocarburo.

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El decomiso ocurrió cuando los militares realizaban revisiones aleatorias.

Los dos vehículos asegurados llevaban cada uno ; y los operadores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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dmrr/cr

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